МВД заявило об отсутствии грубых нарушений во время празднования Дня независимости

В День независимости по всей стране провели почти 400 массовых мероприятий. В целом во время праздничных мероприятий грубых нарушений общественного порядка не произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Только в Киеве участие в праздничных действах приняли около 100 тысяч граждан.
"По официальной информации от Национальной полиции Украины, во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые правоохранители оперативно среагировали", - говорится в сообщении.
В то же время, в министерстве отмечают отсутствие грубых нарушений.
Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который сообщил о том, что готовит теракт во время парада на День Независимости.
Напомним, что во вторник, 24 августа, в Киеве возле здания Киевской городской государственной администрации мужчина облил флагшток красной краской.