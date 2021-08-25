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МВД заявило об отсутствии грубых нарушений во время празднования Дня независимости

Автор: Инна Собора

В День независимости по всей стране провели почти 400 массовых мероприятий. В целом во время праздничных мероприятий грубых нарушений общественного порядка не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Только в Киеве участие в праздничных действах приняли около 100 тысяч граждан.

"По официальной информации от Национальной полиции Украины, во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые правоохранители оперативно среагировали", - говорится в сообщении.

В то же время, в министерстве отмечают отсутствие грубых нарушений.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители объявили о подозрении мужчине, который сообщил о том, что готовит теракт во время парада на День Независимости.

Напомним, что во вторник, 24 августа, в Киеве возле здания Киевской городской государственной администрации мужчина облил флагшток красной краской.

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Министерство внутренних дел УкраиныДень независимости Украины