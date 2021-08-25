МВД заявило об отсутствии грубых нарушений во время празднования Дня независимости

Только в Киеве участие в праздничных действах приняли около 100 тысяч граждан.

"По официальной информации от Национальной полиции Украины, во время массовых мероприятий в столице было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, на которые правоохранители оперативно среагировали", - говорится в сообщении.

В то же время, в министерстве отмечают отсутствие грубых нарушений.