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МВС заявило про відсутність грубих порушень під час святкування Дня незалежності

Автор: Инна Собора

В День незалежності по всій країні провели майже 400 масових заходів. В цілому під час святкових заходів грубих порушень громадського порядку не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Лише в Києві участь у святкових дійствах взяли близько 100 тисяч громадян.

"За офіційною інформацією від Національної поліції України, під час масових заходів у столиці було зафіксовано декілька порушень громадського порядку, на які правоохоронці оперативно зреагували", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у міністерстві наголошують на відсутності грубих порушень.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який повідомив про те, що готує теракт під час параду на День Незалежності.

Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, у Києві біля будівлі Київської міської державної адміністрації чоловік облив флагшток червоною фарбою.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниДень незалежності України