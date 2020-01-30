В МВД заявили о готовности к внедрению института уголовных проступков

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили готовность к внедрению института уголовных проступков в 2020 году. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, институт уголовных проступков будет введен с 1 июля 2020

"Усилить аналитическое направление оперативной работы, активизировать подготовку действий с целью внедрения института проступков. Эта работа начата, я думаю, что в этом году мы продолжим и этот вопрос будет решен", - заявил Яровой.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом закон об отсрочке введения института уголовных проступков. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2155.

Так, сначала проектом предлагалось отсрочить внедрение института уголовных проступков до 1 января 2021 года. Однако профильный комитет в ходе заседания принял решение сократить этот срок. Институт должен быть введен с 1 июля 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" в конце апреля 2019 года. В документе прописано, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.