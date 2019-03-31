МВД зафиксировало более 280 заявлений о нарушениях на выборах

В ходе выборов президента Украины, по состоянию на 12:00 сегодня, 31 марта, зафиксировано уже 284 заявления и сообщения о нарушениях. Об этом на брифинге в МВД рассказал Артем Шевченко, передает РБК-Украина.

По его словам, по состоянию на 12:00 зарегистрировано 284 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

"Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией. У нас уже три уголовных производства открыто по факту нарушений на выборах" - рассказал он.

По его словам, на одном из участков пытались вынести бюллетень.

"У нас пытались вынести бюллетени, как "сувенир". Часть правонарушений связана с непониманием избирателем законодательства в части разглашения тайны голосования и в части законодательства, которая запрещает фото и видео фиксации", - добавил он.

Напомним, под Черниговом на избирательном участке бросили зажигательную смесь. Инцидент произошел в Борзне на улице Пантелеймона Кулиша, 105. В частности, мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, однако через минуту возгорание ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал.

РБК-Украина писало, что в Херсонской области одна из участковых комиссий не получила дополнительные бюллетени, но открылась и предложила избирателям дождаться их. По данным наблюдателей ОПОРЫ, избиратели, которые приходят на участок, не могут проголосовать и начинают ссориться с членами комиссии.