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В Херсонской обл. избирательный участок открылся без бюллетеней

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 11:18
В Херсонской обл. избирательный участок открылся без бюллетеней
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 10:30 ОИК №185 только получила бюллетени от ЦИК

В Херсонской обл. на выборах президента Украины УИК №650386 (185-й округ) не успела получить дополнительные бюллетени от ОИК, но открылась и предлагает избирателям подождать, пока привезут бюллетени. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию гражданской сети ОПОРА.

Как отмечается, по состоянию на 10:30 ОИК № 185 только получила бюллетени от ЦИК.

По состоянию на утреннее заседание комиссия избирательного участка еще не получила бюллетени, однако проголосовала за открытие. Результатом этого стало то, что избиратели, которые приходят на участок, не могут проголосовать и начинают ссориться с членами комиссии.

"В 10:30 ОИК №185 только получила бюллетени от ЦИК. Четыре члена комиссии проголосовали против их принятия и составили особое мнение, однако большинством голосов решение было принято", - добавили в организации.

Кроме того, на УИК №650386, который находится в селе Нижние Серогозы в рамках 185-го избирательного округа, было испорчено 1 тыс. 293 бюллетени, где члены комиссии поставили штамп "Выбыл" напротив фамилии кандидата в президенты Александра Мороза, потому что услышали такую информацию по телевидению.

Ранее РБК-Украина писало, что в большинстве регионов Украины наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали на участках присутствие лиц с символикой одного из кандидатов.

Также сообщалось, что в Житомирской области на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8 часов утра. Кроме того, было зафиксировано голосования избирателей без паспортов.

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