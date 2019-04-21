В МВД зафиксировали более 280 нарушений на выборах

В ходе выборов президента Украины по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы поступило 281 заявление и сообщение, связанное с избирательным процессом. Об этом на брифинге заявил Зорян Шкиряк, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Последняя информация состоянием на 12:00 по Украине. Сейчас ситуация в Украине спокойная. Так, на 12.00 осуществляется охрана ОИК. Сейчас до сих пор не открыт один избирательный участок. ЦИК пытается осуществить меры, чтобы дать возможность людям проголосовать", - рассказал он.

"В органы поступило 281 заявление и сообщение, связанных с избирательным процессом. Эти факты связанные с незаконной агитацией, выносом бюллетеней и угрозами", - добавил Шкиряк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВД зафиксировало почти 180 заявлений о нарушениях на выборах. Министерство внутренних дел (МВД) по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, зафиксировало 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса.

Напомним, что на участках уменьшилось количество наблюдателей. Такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях.