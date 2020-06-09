МВД вводит систему контроля над полицейскими в двух областях

Министерство внутренних дел планирует запустить пилотный проект системы Custody Records для круглосуточного контроля в 11 подразделениях полиции Кировоградской и Днепропетровской областях. Сейчас система контроля работает в четырех изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что пилотный проект будет реализован в 10 подразделений Кропивницкой и одном - Днепропетровской областей. Со временем работа системы будет расширена на все подразделения полиции.

"Система работает два года, и мы увидели положительные результаты. Она действует, как на защиту полицейскому, так и на защиту задержанного человека. Все действия записываются на видеокамеру, и в любое время мы можем проследить, кто что говорил и делал. С момента, когда эта система начала работать, в ИВС уменьшилось количество ложных обвинений относительно неправомерного обращения с задержанными", - рассказал начальник Управления соблюдения прав человека Национальной полиции Руслан Горяченко.

Он сообщил, что система позволяет автоматизировать работу полицейского и исключает человеческий фактор, как причину незаконного насилия.

Напомним, в конце мая в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали девушку прямо в участке.

Также РБК-Украина писало, что ГБР расследует около 5 тысяч дел по фактам насилия со стороны правоохранителей, в том числе и пыток.