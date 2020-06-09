МВС вводить систему контролю над поліцейськими в двох областях

Міністерство внутрішніх справ планує запустити пілотний проект системи Custody Records для цілодобового контролю в 11 підрозділах поліції Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Зараз система контролю працює в чотирьох ізоляторах тимчасового тримання в Сарнах, Кропивницького, Херсоні та Дніпрі.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Наголошується, що пілотний проект буде реалізовано в 10 підрозділів Кропивницкой і одному - Дніпропетровської областей. З часом робота системи буде розширена на всі підрозділи поліції.

"Система працює два роки, і ми побачили позитивні результати. Вона діє, як на захист поліцейському, так і на захист затриманого людини. Всі дії записуються на відеокамеру, і в будь-який час ми можемо простежити, хто що говорив і робив. З моменту, коли ця система почала працювати, в ІТТ зменшилася кількість помилкових звинувачень щодо неправомірного поводження із затриманими", - розповів начальник Управління дотримання прав людини Національної поліції Руслан Горяченко.

Він повідомив, що система дозволяє автоматизувати роботу поліцейського і виключає людський фактор, як причину незаконного насильства.

Нагадаємо, наприкінці травня в Кагарлику Київської області двоє поліцейських зґвалтували дівчину прямо на ділянці.

Також РБК-Україна писало, що ДБР розслідує близько 5 тисяч справ за фактами насильства з боку правоохоронців, у тому числі і тортур.