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В МВД Украины рассказали, что могло повлечь "хлопки" в Белгороде

Фото: Антон Геращенко, советник главы МВД Украины (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Взрывы в Белгороде произошли из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

По его словам, ночью были пуски "Искандеров" и "Калибров" по Харькову и Харьковской области с территории Белгородской области.

Часть ракет долетела и ударила по мирным харьковчанам.

"Траектория нескольких ракет проходила над Белгородом и российские ПВО (ЗРК "Панцирь") успешно отработали по своим ракетам", - написал Геращенко

Напомним, этой ночью в Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе начался пожар.

Позже стало известно, что в результате ночных взрывов в городе погибли три человека, пострадали еще четверо.

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