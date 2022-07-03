В МВД Украины рассказали, что могло повлечь "хлопки" в Белгороде

Взрывы в Белгороде произошли из-за несогласованности действий российских ракетчиков и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко .

По его словам, ночью были пуски "Искандеров" и "Калибров" по Харькову и Харьковской области с территории Белгородской области.

Часть ракет долетела и ударила по мирным харьковчанам.

"Траектория нескольких ракет проходила над Белгородом и российские ПВО (ЗРК "Панцирь") успешно отработали по своим ракетам", - написал Геращенко