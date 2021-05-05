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В МВД Украины предупредили об учениях полиции в Киевской области

Автор: РБК-Украина

Полиция Киевской области предупредила о проведении учений на территориях Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов. Тренировки правоохранителей пройдут с 5 по 7 мая.

Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook.

Учения проводятся для отработки действий в ходе проведения спецопераций, а также для обучения полицейских действовать в экстремальных условиях и повышения профессиональной подготовки. Главная цель тренировки - обучить правоохранителей более эффективно заботиться о безопасности граждан.

Руководство управления полиции по Киевской области просит жителей Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов просят сохранять спокойствие в период проведения учений.

Напомним, все подразделения Министерства внутренних дел Украины переведены на усиленный режим работы на время майских праздников и Пасхи. К обеспечению безопасности привлекут авиацию.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхи.

Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.

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