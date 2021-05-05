В МВД Украины предупредили об учениях полиции в Киевской области
Полиция Киевской области предупредила о проведении учений на территориях Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов. Тренировки правоохранителей пройдут с 5 по 7 мая.
Об этом сообщил пресс-центр МВД Украины в Facebook.
Учения проводятся для отработки действий в ходе проведения спецопераций, а также для обучения полицейских действовать в экстремальных условиях и повышения профессиональной подготовки. Главная цель тренировки - обучить правоохранителей более эффективно заботиться о безопасности граждан.
Руководство управления полиции по Киевской области просит жителей Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов просят сохранять спокойствие в период проведения учений.
Напомним, все подразделения Министерства внутренних дел Украины переведены на усиленный режим работы на время майских праздников и Пасхи. К обеспечению безопасности привлекут авиацию.
Ранее РБК-Украина писало, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхи.
Также сообщалось, что на Пасху в Украине прогнозируется преимущественно теплая погода.