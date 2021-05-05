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У МВС України попередили про навчання поліції в Київській області

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 20:37
У МВС України попередили про навчання поліції в Київській області Фото: українські поліцейські із загороджувальною стрічкою(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція Київської області попередила про проведення навчань на територіях Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів. Тренування правоохоронців пройдуть з 5 по 7 травня.

Про це повідомив прес-центр МВС України у Facebook.

Навчання проводяться для відпрацювання дій в ході проведення спецоперацій, а також для навчання поліцейських діяти в екстремальних умовах і підвищення професійної підготовки. Головна мета тренування - навчити правоохоронців більш ефективно дбати про безпеку громадян.

Керівництво управління поліції по Київській області просить жителів Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів просять зберігати спокій в період проведення навчань.

Нагадаємо, всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України переведені на посилений режим роботи на час травневих свят і Великодня. До забезпечення безпеки залучать авіацію.

Раніше РБК-Україна писало, що в країні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на період Великодня.

Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.

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