У МВС України попередили про навчання поліції в Київській області
Поліція Київської області попередила про проведення навчань на територіях Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів. Тренування правоохоронців пройдуть з 5 по 7 травня.
Про це повідомив прес-центр МВС України у Facebook.
Навчання проводяться для відпрацювання дій в ході проведення спецоперацій, а також для навчання поліцейських діяти в екстремальних умовах і підвищення професійної підготовки. Головна мета тренування - навчити правоохоронців більш ефективно дбати про безпеку громадян.
Керівництво управління поліції по Київській області просить жителів Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів просять зберігати спокій в період проведення навчань.
Нагадаємо, всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України переведені на посилений режим роботи на час травневих свят і Великодня. До забезпечення безпеки залучать авіацію.
Раніше РБК-Україна писало, що в країні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на період Великодня.
Також повідомлялося, що на Великдень в Україні прогнозується переважно тепла погода.