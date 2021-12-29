МВД требует запретить источники огня в реанимациях больниц

В результате взрыва погибли три человека. Несмотря на то, что остальных трех пациентов все же удалось спасти - врачи и в дальнейшем борются за их жизни, поскольку они получили ожоги различной тяжести. Речь идет о санитарке, медсестре и враче анестезиолога.

"И хочу подчеркнуть, что важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в ковидных отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом", - отметил Монастырский.

По словам министра, трагедия произошла в результате того, как один из медработников зажег в палате реанимации свечу после смерти одного из больных пациентов.

"В то время в помещении одновременно работало пять кислородных концентраторов. Воздух перенасытился кислородом. От контакта с огнем мгновенно занялось медоборудование", - добавил Монастырский.

По словам главы МВД, министерство потребует неукоснительного соблюдения правил противопожарной безопасности и запрета расположения источников открытого огня в реанимационных отделениях.