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МВД требует запретить источники огня в реанимациях больниц

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Среда 29 декабря 2021 20:02
МВД требует запретить источники огня в реанимациях больниц Фото: глава МВД Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 28 декабря, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Министерство внутренних дел потребует запретить расположение источников открытого огня в реанимационных отделениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы МВД Дениса Монастырского.

В результате взрыва погибли три человека. Несмотря на то, что остальных трех пациентов все же удалось спасти - врачи и в дальнейшем борются за их жизни, поскольку они получили ожоги различной тяжести. Речь идет о санитарке, медсестре и враче анестезиолога.

"И хочу подчеркнуть, что важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в ковидных отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом", - отметил Монастырский.

По словам министра, трагедия произошла в результате того, как один из медработников зажег в палате реанимации свечу после смерти одного из больных пациентов.

"В то время в помещении одновременно работало пять кислородных концентраторов. Воздух перенасытился кислородом. От контакта с огнем мгновенно занялось медоборудование", - добавил Монастырский.

По словам главы МВД, министерство потребует неукоснительного соблюдения правил противопожарной безопасности и запрета расположения источников открытого огня в реанимационных отделениях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 28 декабря в Косовской центральной районной больнице произошел взрыв, вследствие которого погибли три человека.

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Министерство внутренних дел Украины Ивано-Франковская область
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