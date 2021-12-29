МВС вимагає заборонити джерела вогню в реанімаціях лікарень

Вчора, 28 грудня, в Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні . Міністерство внутрішніх справ вимагатиме заборонити розташування джерел відкритого вогню у реанімаційних відділеннях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови МВС Дениса Монастирського.

Внаслідок вибуху загинули троє людей. Попри те, що інших трьох пацієнтів все ж вдалося врятувати - лікарі й надалі борються за їх життя, оскільки вони отримали опіки різної тяжкості. Йдеться про санітарку, медсестру й лікаря анестезіолога.

"І хочу наголосити, що важливо жорстко дотримуватися правил протипожежної безпеки в медзакладах. Насамперед у ковідних відділеннях. І прошу керівників лікарень та реанімаційних відділень подбати про це", - відзначив Монастирський.

За словами міністра, трагедія сталася внаслідок того, як один із медпрацівників запалив у палаті реанімації свічку після смерті одного з COVID-хворих пацієнтів.

"На той час у приміщенні одночасно працювало п’ять кисневих концентраторів. Повітря перенаситилось киснем. Від контакту з вогнем миттєво зайнялося медобладнання", - додав Монастирський.

За словами голови МВС, міністерство вимагатиме неухильного дотримання правил протипожежної безпеки й заборони розташування джерел відкритого вогню в реанімаційних відділеннях.