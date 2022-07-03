В МВД спрогнозировали, когда украинцы смогут свободно покупать пистолеты

"Украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - написал Андрусив.

По его словам, после законодательных аспектов определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.

"Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - допускает Андрусив.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко пояснил, как полномасштабная война повлияла на отношение украинцев к оружию.

Кроме того, ранее он также рассказал о рисках и ограничениях, которые необходимо учесть для легализации оружия в Украине.

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