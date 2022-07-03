В МВС спрогнозували, коли українці зможуть вільно купувати пістолети

"Українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю. 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння. Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроекту", - написав Андрусів.

За його словами, після законодавчих аспектів певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї.

"Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - допускає Андрусів.

Нагадаємо, радник глави МВС Вадим Денисенко пояснив, як повномасштабна війна вплинула на ставлення українців до зброї.

Крім того, раніше він також розповів про ризики та обмеження, які необхідно врахувати для легалізації зброї в Україні.

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