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МВД создаст резервы спецназа на выборах 31 октября

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине 31 октября пройдут внеочередные выборы мэра Харькова и довыборы в Верховную раду на двух мажоритарных округах в Херсонской и Черкасской областях. На период голосования МВД усилит меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Как сообщил в ходе брифинга замглавы Нацполиции Александр Фацевич, правоохранители уже взяли под охрану окружные и территориальные избирательные комиссии. По его словам, всего к обеспечению безопасности будут привлечено более 8,5 тысячи сотрудников силовых структур. Среди них:

  • 5300 сотрудников полиции;
  • 1000 военнослужащих Национальной гвардии Украины;
  • 1500 работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, к обеспечению мер безопасности во время голосования привлекут курсантов вузов МВД. Помимо этого, будут созданы дополнительные резервы спецназовцев. Также в каждом избирательном округе усилят следственно-оперативные группы и взрывотехнические службы с кинологами.

Напомним, в полиции сообщили о том, как граждане могут самостоятельно сообщать о нарушениях в ходе выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, как будут голосовать харьковчане в COVID-больницах.

Подробности о довыборах в Раду читайте в материале "Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте".

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