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МВС створить резерви спецназу на виборах 31 жовтня

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні 31 жовтня пройдуть позачергові вибори мера Харкова та довибори до Верховної Ради на двох мажоритарних округах у Херсонській та Черкаській областях. На період голосування МВС посилить заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент комунікації МВС України.

Як повідомив в ході брифінгу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, правоохоронці вже взяли під охорону окружні і територіальні виборчі комісії. За його словами, всього до забезпечення безпеки будуть залучено понад 8,5 тисячі співробітників силових структур. Серед них:

  • 5300 співробітників поліції;
  • 1000 військовослужбовців Національної гвардії України;
  • 1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, до забезпечення заходів безпеки під час голосування залучать курсантів ВНЗ МВС. Крім цього, будуть створені додаткові резерви спецназівців. Також у кожному виборчому окрузі посилять слідчо-оперативні групи та вибухотехнічні служби з кінологами.

Нагадаємо, в поліції повідомили про те, як громадяни можуть самостійно повідомляти про порушення в ході виборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як голосуватимуть харків'яни в COVID-лікарнях.

Подробиці про довибори в Раду читайте в матеріалі "Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті".

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