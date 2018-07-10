В МВД создана рабочая группа по интеграции ромов в украинское общество

В МВД заявили о необходимости создания условий для полноценной интеграции ромов в украинское общество

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) создана рабочая группа по интеграции ромов в украинское общество. Об этом заявила заместитель главы МВД Татьяна Ковальчук, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Ковальчук заявила о необходимости создания условий для полноценной интеграции в украинское общество, а также для установления доверительных отношениях между человеком и государством.

"Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине...Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам", - заявила она, отметив, что важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для ромов.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что в Украине не должно быть места для экстремальных взглядов, как в случае с нападениями на лагеря ромов.