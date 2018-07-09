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Влада України має засуджувати діяльність праворадикальних організацій, - Волкер

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 21:25
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер вважає, що діяльність праворадикальних організацій в Україні незначна

Політичні лідери України мають засуджувати діяльність праворадикальних організацій у державі. Про це сказав спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю російськомовному німецькому телеканалу OstWest.

За його словами, Україна має повне право мати сильну національну свідомість - патріотизм і активне суспільство. Але в той же час не повинно бути місця для екстремальних поглядів - фашизму і расизму, як у випадку з нападами на табори ромів.

"Ультраправі групи і ультраправа ідеологія присутні в Україні. І дуже важливо, щоб лідери політичного мейнстріму відмовилися від цього…. І мені здається, що важливо цим проявам чинити опір", - зазначив Волкер.

Він також додав, що ультраправі рухи хоч і є в Україні, проте їхній вплив не має відображення у державній політиці.

Нагадаємо, у Києві 6 липня 2018 представники націоналістичної організації С14 зірвали захід партії "Розумна сила" і побили заступника голови партії Олександра Савченко.

Додамо, раніше повідомлялось, що поліція встановила і затримала всіх 14 підозрюваних у нападі на ромів у Львові.

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Теги публікації: Курт Волкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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