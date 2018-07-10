У МВС створено робочу групу щодо інтеграції ромів в українське суспільство

У МВС заявили про необхідність створення умов для повноцінного інтегрування ромів в українське суспільство

У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) створено робочу групу щодо інтеграції ромів в українське суспільство. Про це заявила заступник глави МВС Тетяна Ковальчук, повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Ковальчук заявила про необхідність створення умов для повноцінного інтегрування в українське суспільство, а також для встановлення довірливі відносини між людиною та державою.

"Будь які форми дискримінації недопустимі у сучасній демократичній правовій Україні...Необхідно врегулювати прогалини у законодавстві та розробити відповідні алгоритми взаємодії для того, аби всі почувалися безпечно та мали рівний доступ до соціальних та адміністративних послуг", - заявила вона, зазначивши, що важливим є забезпечення фундаментального доступу до прав для ромів.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявляв, що в Україні не має бути місця для екстремальних поглядів, як у випадку з нападами на табори ромів.