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В МВД составили более 21 тысячи протоколов за нарушение карантина

Украина, Киев, Суббота 08 августа 2020 06:31
Автор: Артур Родивилов

Больше всего нарушений выявлено в четырех областях

Национальная полиция сообщила, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 было составлено 21 628 протоколов за нарушение карантина.

Об этом в Facebook сообщает Нацполиция.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области, городе Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Отмечается, что на нарушение карантинных требований, которые определены постановлением Кабинета Министров, все подразделения полиции реагируют в пределах своих полномочий.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, при проведении эпидемиологических мероприятий и обеспечении правопорядка правоохранители нацелены на профилактическую работу.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1453 человек, зафиксировано 33 летальных случая - это новый антирекорд.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству зафиксированных случаев. Днем ранее заболели 1318 человек, 5 августа - 1271.

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