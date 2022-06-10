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МВД о "смертных приговорах" иностранным бойцам: Россия поднимает ставки в переговорах

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 11:27
МВД о "смертных приговорах" иностранным бойцам: Россия поднимает ставки в переговорах Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (nvestigator)
Автор: Мария Кучерявец

Смертный "приговор" так называемой "ДНР" в отношении иностранных добровольцев, воевавших за Украину является поднятием Россией ставок в переговорном процессе. Они используют этих бойцов как заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Специально в такой молниеносной скорости проведен этот суд, чтобы давить на мир с проведением переговоров с РФ", - отметил Денисенко.

Он обратил внимание, что с другой стороны 11 сентября состоятся выборы в региональных дум и губернаторов в 27 регионах России.

"И собственно говоря под выборы (нужен, - ред.) вотум доверия для ведения войны, к политике Путина относительно военных действий. Суд над нашими военнопленными, к сожалению, это будет одной из частей этой предвыборной кампании. На сегодня экономическая ситуация в РФ ухудшается и когда ты не имеешь хлеба надо давать", - говорит Денисенко.

Что произошло

Напомним, вчера стало известно, что оккупационный суд так называемой "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне нашей страны, к смертной казни. Их планируют расстрелять.

Реакция Украины

После чего в Министерстве иностранных дел заявили, что все иностранцы, которые воюют на украинской территории в составе Вооруженных сил Украины, являются украинскими военнослужащими и наша страна приложит максимум усилий для освобождения их из плена.

Реакция мира

Между тем в МИД Британии назвали этот "приговор" нелегитимным и пообещали содействовать поддержке иностранных бойцов.

В ЕС также отреагировали на намерения боевиков "ДНР" казнить иностранцев.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставленные военнопленным.

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