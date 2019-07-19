МВС та СБУ просять зняти з виборів скандального кандидата від Опоплатформи

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Аваков і Баканов закликали ЦВК зняти з виборів фальшивого кандидата Дмитра Торнера, який переховувався від міжнародного правосуддя

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та в. о. голови Служби безпеки Іван Баканов закликали главу Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяну Сліпачук зняти з виборів у Верховну раду фальшивого кандидата Дмитра Торнера, який переховувався від міжнародного правосуддя. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Аваков і Баканов звернулися до Сліпачук з інформацією по кандидату від списку політичної партії "Опозиційний блок - За життя" Дмитра Торнера, який є фігурантом низки кримінальних проваджень і сфальсифікував дані про себе.

19 липня 2019 року відкрили провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 ("Використання підроблених документів") та ч. 1 ст. 332-2 ("Незаконне перетинання державного кордону") КК України.

Встановлено, що чоловік, починаючи з 2007 року, на підставі підроблених документів отримав п'ять паспортів громадянина України на різні прізвища і з різними анкетними даними. Також зловмисник отримав чотири паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Згідно з наявною інформацією Торнер, фактично є громадянином Молдови Некрасовим Дмитром, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 ("Втеча з місць ув'язнення") КК Республіки Молдова.

18 липня 2019 року за результатами перевірки Державної міграційної служби України законності процедури оформлення вищевказаних паспортних документів всі зазначені паспорти громадянина України були визнані недійсними та підлягають вилученню та знищенню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК вивчає можливість включення Олександра Онищенка у виборчий бюлетень на вибори в Раду, у разі якщо Верховним судом винесе відповідного рішення.