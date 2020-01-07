МВД: российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину

Российской блогерше Александре Митрошиной, выступление которой вчера пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Сообщается, что у Митрошиной не было запрета на въезд, границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска. В ходе проверки не было установлено, посещала ли она Крым.

"После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете в съезда блогерше Митрошиной", - говорится в сообщении.

Также в МВД отмечают, что в среднем за сутки во въезде в Украину отказывают 20-30 гражданам России, на которых сработала база данных о запрете въезда или в отношении которых удается установить незаконное посещение оккупированных территорий. В течение 2019 более 7300 россиян не смогли въехать в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина отменяет упрощенное пересечение границы с Российской Федерацией. В частности, с 1 марта 2020 года отменяется возможность пересечения гражданами Украины границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.