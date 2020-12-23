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МВД о российском обвинении Маркива: логическая связь отсутствует

Киев, Среда 23 декабря 2020 14:57
МВД о российском обвинении Маркива: логическая связь отсутствует
Фото: Виталий Маркив (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на предъявление украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинения в убийстве. В МВД заявили, что в обвинении логический связь отсутствует.

Об этом директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко написал на странице в Facebook.

По его словам, бестолковым является пассаж Следкома РФ, что Маркив якобы стрелял в людей из автомата Калашникова, чтобы к "началу артиллерийского обстрела они не могли покинуть территорию в попытках спрятаться".

"Логическая связь напрочь отсутствует, ведь именно после выстрелов боевиков в свою сторону журналисты и начали бежать и прятаться, что является естественной реакцией человека", - написал он.

Более того, по словам Шевченко, Нацполиция установила, что выстрелы из стрелкового оружия осуществлялись с близкого расстояния 100-200 м, что соответствует местоположению именно боевиков возле железнодорожного переезда, а не украинских солдат сил АТО, которые были на горе Карачун за более 1700 м.

Напомним, российское следствие предъявило военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Обвинение предъявлено по тому же инциденту, по которому его оправдал итальянский суд.

Ранее российский суд заочно арестовал и объявил Маркива в розыск.

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