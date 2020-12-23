МВС про російське звинувачення Марківа: логічний зв'язок відсутній

Фото: Віталій Марків (РБК-Україна)

У Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на пред'явлення українському нацгвардійцю Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. У МВС заявили, що в звинуваченні логічний зв'язок відсутній.

Про це директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко написав на сторінці у Facebook.

За його словами, недолугим є пасаж Слідкома РФ, що Марків ніби-то стріляв у людей з автомату Калашникова, щоб до "початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися".

"Логічний зв'язок геть відсутній, адже саме після пострілів бойовиків у свій бік журналісти і почали бігти і ховатися, що є природньою реакцію людини", - написав він.

Більше того, за словами Шевченка, Нацполіція встановила, що постріли зі стрілецької зброї здійснювалися з близької відстані 100-200 м, що відповідає місцю розташування саме бойовиків біля залізничного переїзду, а не українських солдат сил АТО, які були на горі Карачун за понад 1700 м.

Нагадаємо, російське слідство пред'явило військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Обвинувачення пред'явлено за тим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

Раніше російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук.