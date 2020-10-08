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МВД России объяснило объявление Тихановской в розыск

Автор: Роман Тверденко

В министерстве внутренних дел России заявили, что против белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской не открыты уголовные дела. Внесение в базу розыска связано с договоренностями стран СНГ.

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Об этом сообщает сайт МВД России.

В заявлении отмечено, что правоохранительные органы в РФ не возбуждали уголовных дел против Тихановской. Появление в базе разыскиваемых лиц базируется на соглашениях по обмену информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года, а также по регламенту касательно осуществления межгосударственного розыска 2015 года.

Вчера сама Тихановская заявила, что не знает об уголовных делах против нее в Беларуси или России.

Напомним, в среду стало известно, что Россия объявила Тихановскую в розыск за нарушение статьи уголовного кодекса, какой именно в Министерстве внутренних дел РФ не уточнили.

Добавим, что ранее Тихановская выражала желание встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы узнать, почему он поддерживает режим Александра Лукашенко.

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