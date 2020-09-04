У МВС роз'яснили умову в'їзду в Словаччину

Фото: пункт пропуску "Ужгород" (mvs.gov.ua)

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною працює цілодобово. Однак, при перетині кордону від осіб, що прямують з України, вимагають підтвердження реєстрації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, приперетині кордону вимагають підтвердження реєстрації на веб-сторінці: https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

Підтвердження надсилається на електронну пошту, вказану на вищезгаданій веб-сторінці. Така вимога діє відповідно до постанови Кабміну № 641 зі змінами внесеними постановою № 757.

Також у відомстві зазначають, що пропускна спроможність пункту пропуску - до 5000 осіб, 1200 легкових та 250 вантажних транспортних засобів за добу. Однак, із впровадженням карантинних обмежень, пасажиропотік істотно знизився - у середньому, до 1200 осіб та 600 транспортних засобів за добу.

"За минулу добу тут оформлено 888 осіб, 260 легковиків та 280 вантажівок. Станом на ранок п’ятниці черги легкових транспортних засобів немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 1 вересня у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закриває кордони для іноземців, однак не для всіх.

Крім того, станом на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України.