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В МВД разработали инструкцию по въезду и пребыванию в Украине для иностранцев

Фото: в МВД разработали инструкцию по въезду и пребыванию в Украине для иностранцев (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел создало специальную инструкцию для иностранцев, в которой указаны правила по въезду и пребыванию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Telegram.

По информации ведомства, такую инструкцию решили создать на фоне действия в Украине военного положения.

Для того, чтобы пересечь границу, иностранцам или людям без гражданства необходимы:

  • действительный паспортный документ;
  • отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины о запрете въезда человека на территорию нашего государства
  • наличие въездной визы;
  • подтверждение цели пребывания;
  • достаточное финансовое обеспечение.

При этом в случае, если иностранцы или люди без гражданства не соответствуют одному или нескольким вышеперечисленным пунктам, то их не пустят в Украину.

Во время пребывания на территории страны иностранцы или люди без гражданства должны придерживаться:

  • комендантского часа,
  • правил поведения во время сигналов “Воздушная тревога” и “Ракетная опасность”.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил. В частности, была изменена процедура продления контракта.

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