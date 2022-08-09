В МВД разработали инструкцию по въезду и пребыванию в Украине для иностранцев

По информации ведомства, такую инструкцию решили создать на фоне действия в Украине военного положения.

Для того, чтобы пересечь границу, иностранцам или людям без гражданства необходимы:

действительный паспортный документ;

отсутствие решения уполномоченного госоргана Украины о запрете въезда человека на территорию нашего государства

наличие въездной визы;

подтверждение цели пребывания;

достаточное финансовое обеспечение.

При этом в случае, если иностранцы или люди без гражданства не соответствуют одному или нескольким вышеперечисленным пунктам, то их не пустят в Украину.

Во время пребывания на территории страны иностранцы или люди без гражданства должны придерживаться: