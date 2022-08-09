В МВД разработали инструкцию по въезду и пребыванию в Украине для иностранцев

Министерство внутренних дел создало специальную инструкцию для иностранцев, в которой указаны правила по въезду и пребыванию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Telegram.
По информации ведомства, такую инструкцию решили создать на фоне действия в Украине военного положения.
Для того, чтобы пересечь границу, иностранцам или людям без гражданства необходимы:
При этом в случае, если иностранцы или люди без гражданства не соответствуют одному или нескольким вышеперечисленным пунктам, то их не пустят в Украину.
Во время пребывания на территории страны иностранцы или люди без гражданства должны придерживаться:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил. В частности, была изменена процедура продления контракта.
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