У МВС розробили інструкцію щодо в'їзду та перебування в Україні для іноземців

За інформацією відомства, таку інструкцію вирішили створити на тлі дії в Україні воєнного стану.

Для того, щоб перетнути кордон, іноземцям або людям без громадянства потрібні:

дійсний паспортний документ;

відсутність рішення уповноваженого держоргану України Про заборону в'їзду людини на територію нашої держави

наявність в'їзної візи;

підтвердження мети перебування;

достатнє фінансове забезпечення.

При цьому в разі, якщо іноземці або люди без громадянства не відповідають одному або декільком перерахованим вище пунктам, то їх не пустять в Україну.

Під час перебування на території країни іноземці або люди без громадянства повинні дотримуватися: