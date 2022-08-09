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У МВС розробили інструкцію щодо в'їзду та перебування в Україні для іноземців

Фото: у МВС розробили інструкцію щодо в'їзду та перебування в Україні для іноземців (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністерство внутрішніх справ створило спеціальну інструкцію для іноземців, в якій вказані правила щодо в'їзду та перебування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Telegram.

За інформацією відомства, таку інструкцію вирішили створити на тлі дії в Україні воєнного стану.

Для того, щоб перетнути кордон, іноземцям або людям без громадянства потрібні:

  • дійсний паспортний документ;
  • відсутність рішення уповноваженого держоргану України Про заборону в'їзду людини на територію нашої держави
  • наявність в'їзної візи;
  • підтвердження мети перебування;
  • достатнє фінансове забезпечення.

При цьому в разі, якщо іноземці або люди без громадянства не відповідають одному або декільком перерахованим вище пунктам, то їх не пустять в Україну.

Під час перебування на території країни іноземці або люди без громадянства повинні дотримуватися:

  • комендантська година,
  • правил поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" і "ракетна небезпека".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс зміни до положення про службу іноземців у лавах Збройних сил. Зокрема, була змінена процедура продовження контракту.

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