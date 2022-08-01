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Продление контрактов, условия отпусков и отстранений: правила для иностранцев в ВСУ изменили

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Украина, Понедельник 01 августа 2022 22:26
Продление контрактов, условия отпусков и отстранений: правила для иностранцев в ВСУ изменили Фото: в Украине изменили правила прохождения военной службы для иностранцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев в рядах Вооруженных сил. В частности, была изменена процедура продления контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Продление контракта:

В документе отмечается, что теперь иностранные бойцы могут продлить контракт прохождения военной службы на срок от 1 до 10 лет. При этом стоит учитывать максимально допустимый возраст пребывания на службе.

Отпуск:

Согласно указу, иностранным военным будет предоставляться ежегодный отпуск. Его продолжительность будет зависеть от выслуги лет:

  • менее 10 лет - отпуск составит 30 календарных дней;
  • от 10 до 15 лет - 35 календарных дней;
  • от 15 до 20 лет - 40 календарных дней;
  • свыше 20 календарных лет - 45 (время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно не учитывается).

Отстранение от службы:

Указ президента меняет порядок отстранения иностранцев от должности. Оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины на срок не более двух месяцев.

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