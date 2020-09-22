У МВС розробляють базу для запобігання шахрайства з забудовами

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Міністерство внутрішніх справ розробляє законодавчу базу, яка повинна запобігти шахрайству з забудовами. Законопроекти повинні розробити протягом двох місяців.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Відповідну заяву зробив заступник глави МВС Антон Геращенко під час засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань сприяння постраждалим інвесторам.

"Робота переходить у площину саме практичних напрацювань та результативної діяльності створених підгрупах. За 2 місяці ми повинні розробити проекти законодавчих актів та нормативно-правових документів, які б унеможливили в майбутньому шахрайство з грошима інвесторів", - сказав Геращенко.

Також в МВС повинні сформувати "дорожню карту" проблемних об'єктів, які вже існують в Україні.

Нагадаємо, в березні РБК-Україна писало, що директора будівельної компанії в Броварах підозрюють в шахрайство на 73 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України провела обшуки в Академії наук через забудову "Феофанії". Чиновникам інкримінують незаконну передачу під забудову землі вартістю понад 300 млн гривень.