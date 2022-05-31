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МВД: На разминирование уйдут многие годы, но граждане могут помочь

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Киев, Вторник 31 мая 2022 09:59
МВД: На разминирование уйдут многие годы, но граждане могут помочь Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Валерия Полищук

На разминирование территории Украины после полномасштабного вторжения России уйдут многие годы. Поскольку в мирном Закарпатье с начала года уничтожили почти 200 взрывоопасных предметов и это все бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

По его словам, до российского вторжения Украина занимала пятое место в мире по количеству жертв инцидентов, связанных с противопехотными минами и боеприпасами, которые не разорвались.

"Наша страна также входила в тройку "лидеров" по количеству инцидентов, вызванных противотранспортными минами. И все это результат боевых действий на востоке Украины, которые начались в 2014-м году", - заявил Енин.

Он добавил, что с апреля 2014-го до 2021 года погибли или получили ранения, подорвавшись на минах, более 1000 людей в Украине.

"Интенсивность, с которой россияне "засевают" наши территории разного рода снарядами, бомбами и взрывоопасными предметами, значительно превышает то, что мы видели во время конфликтов в других европейских регионах в 90-ых и в начале 2000-ых", - рассказал первый замглавы МВД.

Он подчеркнул, что вопрос полноценного безопасного возвращения никто не может гарантировать и будет опасно еще долгие годы.

"Но мы прилагаем максимальные усилия, чтобы минимизировать риски. Привлекаем международных партнеров и обучаем дополнительное количество взрывотехников. Помогают в этом также новые технологии и сами наши люди", - подчеркнул Енин.

По его словам, МВД запустило мобильное приложение "Разминирование Украины".

"Там можно, обнаружив подозрительный предмет, его сфотографировать, снять видео, отправить геолокацию и туда в течение нескольких часов будут направлены взрывотехники. За первую неделю мы получили более 2 тысяч заявок", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на территории школы в результате детонации неразорвавшегося российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик.

Кроме того, только в Киевской области саперы уже обезвредили более 10 тысяч взрывоопасных боеприпасов.

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