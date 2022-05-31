МВС: на розмінування підуть багато років, але громадяни можуть допомогти

На розмінування території України після повномасштабного вторгнення Росії підуть багато років. Оскільки в мирному Закарпатті з початку року знищили майже 200 вибухонебезпечних предметів і це все бомби часів Другої світової війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

За його словами, до російського вторгнення Україна займала п'яте місце в світі за кількістю жертв інцидентів, пов'язаних з протипіхотними мінами і боєприпасами, які не розірвалися.

"Наша країна також входила в трійку "лідерів" за кількістю інцидентів, викликаних протитранспортними мінами. І все це результат бойових дій на сході України, які почалися у 2014-му році", - заявив Єнін.

Він додав, що з квітня 2014-го до 2021 року загинули або отримали поранення, підірвавшись на мінах, понад 1000 людей в Україні.

"Інтенсивність, з якою росіяни "засівають" наші території різного роду снарядами, бомбами і вибухонебезпечними предметами, значно перевищує те, що ми бачили під час конфліктів в інших європейських регіонах в 90-их і на початку 2000-их", - розповів перший заступник голови МВС.

Він підкреслив, що питання повноцінного безпечного повернення ніхто не може гарантувати і буде небезпечно ще довгі роки.

"Але ми докладаємо максимальних зусиль, щоб мінімізувати ризики. Залучаємо міжнародних партнерів та навчаємо додаткову кількість вибухотехніків. Допомагають у цьому також нові технології і самі наші люди", - підкреслив Єнін.

За його словами, МВС запустило мобільний додаток "Розмінування України".

"Там можна, виявивши підозрілий предмет, його сфотографувати, зняти відео, відправити геолокацію і туди протягом декількох годин будуть направлені вибухотехніки. За перший тиждень ми отримали понад 2 тисячі заявок", - додав він.