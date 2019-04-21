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У МВС розповіли про посилені заходи на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 10:05
У МВС розповіли про посилені заходи на виборах
Фото: Сергій Яровий (РБК-Україна)

Вибори в Україні охороняють понад 130 тис. силовиків

Охорону порядку на другому турі виборів в Україні забезпечують понад 130 тис. силовиків. Про це на брифінгу повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ярового, до охорони порядку на виборах залучили понад 130 тис. представників поліції та Національної гвардії.

"Вся авіації приведена в готовність для дій моментально реагування. У нашому штабі працює група комунікації", - зазначив він.

Він також додав, що оперативно відстежується інформація про порушення.

"Наше завдання - професійно відстежувати. Відбулися дебати, ми бачили, що була напруга пов'язану з цією подією", - сказав Ярий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окружні дільниці у Маріуполі стягнули броньовану техніку. Заходи безпеки посилено через близькість міста до лінії розмежування на Донбасі.

Крім того, громадянська мережа ОПОРА вже зафіксувала перші порушення на виборах. Зокрема, порушення пов'язані з недопуском спостерігачів, браком урн для голосування і запізненням з відкриттям дільниць.

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