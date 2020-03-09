В МВД рассказали о свидетелях по делу MH17

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о свидетелях сбития самолета рейса МН17. Об этом он написал в Facebook.

Он сообщил, что сначала ему позвонил Виталий Кропачов. По его словам, с июня Кропачов организовал видеотрансляцию всего, что приходит на трассе из Ростова-на-Дону через Торез, Снежное, Харцызск на Донецк. В начале июля web-камеру отключили.

"Но оставались неравнодушные люди. Позвонив мне, Виталий Кропачов сказал, что один из его товарищей, только что, увидел необычную боевую машину на улице Снежного. На тот момент, за месяц, когда жители Донбасса уже привыкли к колоннам танков, БТР, "градам", которые потоком текли в Украину - эта машина была необычной. Очевидец сказал Виталию, что она похожа на какую-то зенитно-ракетную установку", - написал заместитель министра.

Геращенко рассказал, что попросил тогда Кропачова передать товарищу, чтобы тот просмотрел фотографии ЗРК производства РФ и СССР и сравнил с увиденной машиной.

"Около 17:00 я был в кабинете заместителя министра МВД Тиграна Авакяна. Его набрал кто-то из руководства СБУ и спросил, не имеют ли информации в МВД по поводу того, что полчаса или час назад с экранов радаров над Торезом пропал малазийский Боинг рейса МН-17? ... Я набрал Виталия Кропачова и спросил, есть ли уже информация о моделе ЗРК. Тот сказал, что только что ему отзвонились и сказали, что на улицах Снежного сегодня был ЗРК "Бук М1", - сообщил он.

По словам Геращенко, ему даже удалось сделать фото ЗРК "Бук-1" на улицах Снежного.

"Еще через час мне прислали снимок, сделанный одним из жителей Снежного из окна своего дома на окраине города. Его внимание привлек резкий шум запуска ракеты, поразившей "Боинг". И он успел снять инверсионный след. С этой фотографии, зная место расположение дома, можно было элементарно определить точку запуска ракеты. Насколько мне известно, за этой фотографией американцы и европейцы, с использованием спутников, сразу же установили и зафиксировали точное место пуска ракеты", - пояснил Геращенко.

Он также сообщил, что на следующий день разведчик МВД в Луганске сделал фотографию вывоза в РФ этого же "Бука" без одной ракеты. Затем ее опубликовал глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, председательствующий в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса МН17 судья Хендрик Штейнгауз заявил, что для вынесения решения по делу о причастности четырех человек до трагедии понадобится больше 14 дней.