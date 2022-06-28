В МВД рассказали, когда смогут установить число жертв удара по Кременчугу

По его словам, понадобиться время, чтобы установить останки, которые могут находиться в ТЦ.

"Поэтому сейчас трудно назвать окончательное количество погибших... Окончательное количество будет установлено к завтрашнему дню, но приблизительное, потому что мы понимаем, что может быть часть останков, конкретное количество которых нужно будет установить", - заявил Монастырский.

Он отметил, что удар был нанесен во время максимального присутствия там людей.

"По разным оценкам, в ТЦ находится в настоящее время (максимальное присутствие - ред.) от 200 до 1000 человек. Во время воздушной тревоги часть людей смогли выйти из ТЦ", - рассказал он.

Напомним, вчера, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

На данный момент известно о 15 погибших и почти 60 пострадавших.

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