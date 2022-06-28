Число погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло

Количество погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге достигло 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

На данный момент известно о 59 пострадавших. 25 из них были госпитализированы, один человек погиб в больнице.

Спасатели достали тела 11 погибших. Информация уточняется. Продолжается тушение пожара.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.