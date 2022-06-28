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Число погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло

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Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 00:35
Число погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло Фото: число погибших в Кременчуге возросло до 15 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Количество погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге достигло 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

На данный момент известно о 59 пострадавших. 25 из них были госпитализированы, один человек погиб в больнице.

Число погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло

Спасатели достали тела 11 погибших. Информация уточняется. Продолжается тушение пожара.

Число погибших от ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге возросло

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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