В МВД рассказали, сколько понадобится времени на полное разминирование Украины

На полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет. Сейчас заминировано около 300 тысяч квадратных километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского.
По его словам, сейчас почти половина территории Украины загрязнена неразорвавшимися боеприпасами.
С начала полномасштабного вторжения пиротехники успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб.
Однако Монастырский подчеркнул, что это лишь поверхностное разминирование. Опасными остаются леса и лесополосы. Он призвал украинцев ознакомиться с правилами минной безопасности, а также проводить беседы с детьми.
Напомним, что вчера на пляже в Херсонской области подорвались трое местных жителей.
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