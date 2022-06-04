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В МВС розповіли, скільки знадобиться часу на повне розмінування України

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На повне розмінування українських територій, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

За його словами, зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами.

Від початку повномасштабного вторгнення піротехніки встигли очистити 30 тисяч квадратних кілометрів. Фахівці знешкодили 130 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисячі авіабомб.

Проте Монастирський наголосив, що це лише поверхневе розмінування. Небезпечними залишаються ліси та лісосмуги. Він закликав українців ознайомитися з правилами мінної безпеки, а також проводити розмови з дітьми.

Нагадаємо, що вчора на пляжі у Херсонській області підірвалися троє місцевих жителів.

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