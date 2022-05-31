В МВД рассказали, сколько полицейских перешли на сторону врага

"Следователями Нацполиции начато всего 500 уголовных производств по фактам коллаборационной деятельности. Конечно, мы фиксируем случаи, когда и сотрудники полиции перебегают к врагу, хоть это и отвратительно видеть, но таким образом, можно сказать, происходит самоочистка", - заявил он.

По словам Енина, массовой переход правоохранителей был зафиксирован на территории Донецкой области.

"Там выявлено около 80 сотрудников полиции, которые вопреки требованиям руководства временно сменить место пребывания, не выполнили приказа. В дальнейшем они начали сотрудничать с представителями незаконных вооруженных формирований на этой территории. Заняли должности в "правоохранительных органах", выполняя функции оккупационной власти в захваченных зданиях ГУНП в Донецкой области", - рассказал он.

Енин подчеркнул, что по сравнению с 2014 годом в системе МВД находятся очень мало людей, которые готовы перейти на сторону врага.

"Тогда на сторону врага переходили целые гарнизоны. Это результат изменений, которые произошли за эти годы. Люди не сложили оружие, не бросили свои посты и вопреки базовым протоколам безопасности брали на себя гораздо больше, чем должны были бы в соответствии со своими обязанностями. Это сопровождение гуманитарных конвоев, вытаскивание людей из огня под артиллерийскими обстрелами. Эти структуры оздоровились и стали внутренним скелетом государства", - заявил первый замглавы МВД.