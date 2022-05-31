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У МВС розповіли, скільки поліцейських перейшли на бік ворога

Фото: перший заступник голови МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість колаборантів у лавах правоохоронних органів ледь добереться до 1%. Наразі шістьом працівникам поліції оголошено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"Слідчими Нацполіції розпочато всього 500 кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності. Звичайно, ми фіксуємо випадки, коли і співробітники поліції перебігають до ворога, хоч це і огидно бачити, але таким чином, можна сказати, відбувається самоочищення", - заявив він.

За словами Єніна, масовий перехід правоохоронців був зафіксований на території Донецької області.

"Там виявлено близько 80 співробітників поліції, які всупереч вимогам керівництва тимчасово змінити місце перебування, не виконали наказу. Надалі вони почали співпрацювати з представниками незаконних збройних формувань на цій території. Зайняли посади в "правоохоронних органах", виконуючи функції окупаційної влади в захоплених будівлях ГУНП в Донецькій області", - розповів він.

Єнін підкреслив, що в порівнянні з 2014 роком в системі МВС знаходяться дуже мало людей, які готові перейти на бік ворога.

"Тоді на бік ворога переходили цілі гарнізони. Це результат змін, які відбулися за ці роки. Люди не склали зброю, не кинули свої пости і всупереч базовим протоколам безпеки брали на себе набагато більше, ніж повинні були б відповідно до своїх обов'язків. Це супровід гуманітарних конвоїв, витягування людей з вогню під артилерійськими обстрілами. Ці структури оздоровилися і стали внутрішнім скелетом держави", - заявив перший заступник голови МВС.

Нагадаємо, раніше мерія Маріуполя назвала імена місцевих депутатів з "Опозиційної платформи - За життя", які перейшли на бік окупантів.

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