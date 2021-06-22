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В МВД рассказали, как работают КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

Автор: Анастасия Рокитна

Работа КПВВ "Чаплинка" временно приостановлена с 19 июня по 15 июля 2021 года. В то же время КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В эти выходные в КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", как на въезд так и на выезд, пограничники Херсонского отряда оформили 7,2 тысяч человек и 383 транспортных средства.

Пограничники отказали 18 лицам в пропуске в сторону временно оккупированного Крыма из-за неисправных паспортных документов и отсутствия надлежащим образом оформленных документов для выезда детей.

К административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее военнослужащие привлекли 11 человек, которые направлялись через Крым из РФ в Украину.

Также, в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники обнаружили иномарку с несоответствием идентификационного номера на раме автомобиля и в регистрационном документе транспортного средства.

Напомним, контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно прекратил работу.

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КПВВМинистерство внутренних дел Украины