В МВД рассказали, как работают КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

В эти выходные в КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", как на въезд так и на выезд, пограничники Херсонского отряда оформили 7,2 тысяч человек и 383 транспортных средства.

Пограничники отказали 18 лицам в пропуске в сторону временно оккупированного Крыма из-за неисправных паспортных документов и отсутствия надлежащим образом оформленных документов для выезда детей.

К административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее военнослужащие привлекли 11 человек, которые направлялись через Крым из РФ в Украину.

Также, в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники обнаружили иномарку с несоответствием идентификационного номера на раме автомобиля и в регистрационном документе транспортного средства.