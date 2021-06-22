В МВС розповіли, як працюють КПВВ "Чонгар" та "Каланчак"

Цими вихідними в КПВВ "Каланчак" та "Чонгар", як на в’їзд так і на виїзд, прикордонники Херсонського загону оформили 7,2 тисяч осіб та 383 транспортні засоби.

Прикордонники відмовили 18 особам у пропуску в бік тимчасово окупованого Криму через несправні паспортні документи та відсутність належно оформлених документів для виїзду дітей.

До адміністративної відповідальності за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї військовослужбовці притягнули 11 осіб, які прямували через Крим з РФ до України.

Також, в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники виявили іномарку з невідповідністю ідентифікаційного номеру на рамі автомобіля та у реєстраційному документі транспортного засобу.