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В МВД рассказали подробности пожара на автовокзале в Киеве

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 12:23
Фото: Центральный автовокзал (wikipedia.org)
Фото: Центральный автовокзал (wikipedia.org)

В результате пожара жертв и пострадавших нет

В результате пожара на Центральном автовокзале в Киеве жертв и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"В результате сгорела и повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева горело здание Центрального автовокзала.

 

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Теги публикации: Киев, пожар, вокзал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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