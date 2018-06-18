В МВД рассказали подробности пожара на автовокзале в Киеве

Пожежа на автовокзалі Києва: ніхто не був травмований і ніхто не загинув Внаслідок займання згоріло та пошкоджено меблі, службова документація та оргтехніка у службовому приміщенні. На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. pic.twitter.com/RVkFY7ITGU

В результате пожара на Центральном автовокзале в Киеве жертв и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter .

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