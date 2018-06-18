В МВД рассказали подробности пожара на автовокзале в Киеве

В результате пожара жертв и пострадавших нет
В результате пожара на Центральном автовокзале в Киеве жертв и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter.
"В результате сгорела и повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Пожежа на автовокзалі Києва: ніхто не був травмований і ніхто не загинув— МВС України (@MVS_UA) June 18, 2018
Внаслідок займання згоріло та пошкоджено меблі, службова документація та оргтехніка у службовому приміщенні.
На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. pic.twitter.com/RVkFY7ITGU
Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева горело здание Центрального автовокзала.