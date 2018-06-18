В Киеве загорелось здание Центрального автовокзала

О пострадавших в результате пожара пока не сообщается
В Голосеевском районе Киева загорелось здание Центрального автовокзала. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества dtp.kiev.ua.
Отметим, на данный момент информации о пострадавших нет.
Утренний пожар центрального автовокзала в Киеве на Демеевке, видео ОляОпубліковано dtp.kiev.ua 17 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль. По данным местных СМИ, в результате инцидента с автомобилем Lexus никто не пострадал. Также отмечается, что якобы есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые "бросили что-то в авто и скрылись, после чего начался пожар".