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В Киеве загорелось здание Центрального автовокзала

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 09:42
Фото: Центральный автовокзал (wikipedia.org)
Фото: Центральный автовокзал (wikipedia.org)

О пострадавших в результате пожара пока не сообщается

В Голосеевском районе Киева загорелось здание Центрального автовокзала. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества dtp.kiev.ua.

Отметим, на данный момент информации о пострадавших нет.

 

Утренний пожар центрального автовокзала в Киеве на Демеевке, видео Оля

Опубліковано dtp.kiev.ua 17 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве взорвался автомобиль. По данным местных СМИ, в результате инцидента с автомобилем Lexus никто не пострадал. Также отмечается, что якобы есть свидетели, которые утверждают, что видели двух парней в черных футболках, которые "бросили что-то в авто и скрылись, после чего начался пожар".

 

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Теги публикации: Киев, пожар, вокзал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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