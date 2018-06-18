У МВС розповіли подробиці пожежі на автовокзалі в Києві

В результаті пожежі жертв і постраждалих немає

В результаті пожежі на Центральному автовокзалі в Києві жертв та постраждалих немає. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України в Twitter.

"Внаслідок згоріло та пошкоджено меблі, службова документація та оргтехніка в службовому приміщенні. На місці події працювали 4 одиниці пожежнорятувальної техніки та 20 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на автовокзалі Києва: ніхто не був травмований і ніхто не загинув



Внаслідок займання згоріло та пошкоджено меблі, службова документація та оргтехніка у службовому приміщенні.



На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. pic.twitter.com/RVkFY7ITGU — МВС України (@MVS_UA) June 18, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва горіла будівля Центрального автовокзалу.