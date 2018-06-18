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У МВС розповіли подробиці пожежі на автовокзалі в Києві

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 12:23
Фото: Центральний автовокзал (wikipedia.org)
Фото: Центральний автовокзал (wikipedia.org)

В результаті пожежі жертв і постраждалих немає

В результаті пожежі на Центральному автовокзалі в Києві жертв та постраждалих немає. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ України в Twitter.

"Внаслідок згоріло та пошкоджено меблі, службова документація та оргтехніка в службовому приміщенні. На місці події працювали 4 одиниці пожежнорятувальної техніки та 20 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва горіла будівля Центрального автовокзалу.

 

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Теги публікації: Київ, пожежа, вокзал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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