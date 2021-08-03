В МВД рассказали, почему против отделения Нацгвардии и пограничников

Собеседник РБК-Украина в ведомстве отметил, что включение Нацгвардии в структуру МВД - широко распространенная практика в странах Европейского союза. Это в первую очередь обеспечивает эффективное взаимодействие гвардейцев и полицейских при охране общественного порядка на массовых акциях.

Попытку вывести Нацгвардию из системы МВД с подачи Арахамии в министерстве не приветствуют. Там намекают, что слова главы фракции СН - его личное мнение, которое далеко от воплощения в жизнь.

"Для чего Арахамия говорит эти глупости? Он понимает вообще, к чему приведет это разделение МВД и что потом с ним делать? Скажите, пожалуйста, для чего разрушать то, что и так хорошо работает?", – уточнил собеседник РБК-Украина в руководстве МВД.

По его словам, президент и сейчас имеет достаточно рычагов влияния на военное руководство Нацгвардии как Верховный главнокомандующий.

Сейчас же полное выведение НГУ из системы Министерства внутренних дел просто не имеет практического смысла, убеждает источник в ведомстве. Он также считает, что проводить бюджетирование этого силового органа Офис президента не сможет так же эффективно, как это сейчас делает МВД.

"Не нравился Аваков? Так его уже сняли. Поставили более "компромиссного" министра. Нет смысла сейчас разрушать МВД", - добавил собеседник.